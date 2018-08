Silmaarst MMSi pruukijatest: mõistan inimeste soovi head teha, aga see ei ole kindlasti tark tegu

Kui varasemalt räägiti, et MMS ravib vähki, siis nüüd on lagedale tuldud uue fenomeniga. Pane aga lahust silma ning vabane prillidest. Täiskasvanud inimesed segavad kodustes tingimustes kokku lahuse ning panevad selle sõrmega silma. Järgmiseks plaanitakse sama teha ka oma lastega. Silmaarst Mikk Pauklin kinnitab, et ükski imeravim ei suuda ravida kõiki hädasid ning tark oleks pöörduda arsti poole.