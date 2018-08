Eelmisel teisipäeval jalutas ühte Võru tänava kauplusesse neljaliikmeline poistekamp. Sellal, kui üks poistest müüjaga rääkis, luusisid teised riiulite vahel ja näppasid maiustusi ja krõpse. See juhtum on vaid üks paljudest, millega antud seltskond on politsei huviorbiiti sattunud.