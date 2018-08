Palal saab neljapäeval ja reedel vaadata öökino

Pala kultuurimaja juhataja Margit Soieva ütles, et seda, kust öökino idee tuli, ta enam päris täpselt ei mäleta. «Vaatasin vist ise sellist filmi, milles üks paarike romantilises öökinos puu all istus. Hakkasin siis kolleegi Eneliga asja arutama ja nii see mõte lõpuks sündiski,» ütles Soieva. «Filmide valikul lähtusime sellest, et oleks midagi igale maitsele. On romantikat, ka action`i moment on sees ja naistele on näiteks üks ajalooteemaline mängufilm.»