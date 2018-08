Irja Alakivi: üllatavaid leide Tartu linna tulevikuplaanidest

Tartu otsus kandideerida Euroopa 2024. aasta kultuuripealinnaks, et suurendada Tartu ning koos linnaga kandideerivate Lõuna-Eesti kohalike omavalitsusüksuste rahvusvahelist tuntust, on tervitatav. Tartu kui Euroopa kultuuripealinna tegevuskavas uuritakse ja arendatakse Tartu ning Lõuna-Eesti kultuuri mitmekülgselt, kaasates nii avalikku, era- kui ka kolmandat sektorit. Nii on dokumentides kirja saanud ühes tõdemusega, et Euroopa kultuuripealinn on üks Euroopa Liidu hinnatumaid kultuuriprojekte.

Eelarvestrateegiast loeme, et «kultuuripealinna projektiga haakuv, kuid sellest sõltumatu idee on ehitada Tartu südalinna hulgaliselt uusi võimalusi pakkuv kultuurikeskus. Kultuurikeskus tuleks vastavalt üldplaneeringule Poe tänava ja Tartu kaubamaja vahelisel alal asuvasse parki, mis on aastaringselt kasutatav».

Ehmatavaks ja kummastavaks teeb selle deklareeringu mainimata jäetud asjaolu, et pargist ei jääks peale suurehitise rajamist enam midagi pargilaadset järele.

Kui linnavõim peab vajalikuks kultuurikeskuse rajamist, siis kõigepealt tuleks alustada ulatuslikku arutelu tartlastega kõigi võimalike asukohtade üle, selleks et lõpuks välja valida parim.

Tõdegem, et park on paradiis looduses ja kunstis. Tuletaksin veel meelde, et ka pargid on osa kultuurist nii meie linnades kui ka maapiirkondades. Jah, pargid võivad olla rajatud väga erinevatel põhjustel, kuid nende väärtuslikkust ja tervislikkust ei sea kultuurilinnad ja kultuuri toetavad linnad ei Euroopas ega mujal maailmas kahtluse alla.

Kahjuks tundub, et nende linnade hulka ei sobi peagi enam Tartu.

Looduse kaitsmise kultuur on üks osa Eesti kultuurist.

Tegelikult on tartlased ja ka paljud Tartu elukeskkonna tervislikkusest hoolivad inimesed palju kordi tähelepanu juhtinud Tartu kesklinna parkide säilitamise vajadusele juba eelmiste linna arengut käsitlevate ja suunavate dokumentide ettevalmistamise käigus. Esitatud on rohkem kui 2700 allkirjaga petitsioon, aga see on seni tähelepanuta jäetud.

Minu küsimus on, kas on eetiline alustada kesklinna pargi täisehitamist, mille kirjeldust loeme eelarvestrateegia kavandist. Kui linnavõim peab vajalikuks kultuurikeskuse rajamist, siis kõigepealt tuleks alustada ulatuslikku arutelu tartlastega kõigi võimalike asukohtade üle, selleks et lõpuks välja valida parim.