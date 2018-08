Jaak Joala on Eesti muusika kustumatu täht, kelle järele oli Nõukogude Liidus nii suur nõudlus, et tal tuli mõnikord esineda seitse korda päevas. Kuulsusel on oma hind ning Joala puhul oli selleks perekonna lagunemine ja avalikkusest tagasi tõmbumine. Tartu Uue Teatri lavastuses «Kremli ööbikud» näeb, mida meelelahutusmaailm tegi ühe andeka noormehega.