Tõnis Mägi skulptuur leiab koha Peedu raudteejaama juures

Peedu kooli- ja kogukonnamaja leheküljel Facebookis on hiljuti avaldatud pöördumine Peedu kogukonna poole. Selles on kirjas, et peedulasest Tõnis Mägist on valmimas skulptuur. «Otsime kujule sobivat püsiasupaika,» kirjutavad Inga Tomson ning Pille ja Ants Johanson. «Leidsime, et see võiks paikneda Peedu raudteejaamas, mis oleks ühtlasi ka Tõnis Mägi enese soov.»

Nad on huvitatud, kuidas selline mõte pöördumise lugejaile meeldib ning kuidas Peedu elanikud selle vastu võtavad.

Esialgu valmis Tõnis Mägi portreeskulptuur savist. FOTO: Sille Annuk

Praegu on 180 sentimeetrit kõrge kuju savist, kuid plaanis on lõpuks valada see alumiiniumisse. «Hetkel otsime sellega seoses projektile ka rahastajaid,» on kirjas pöördumises. «Elva linn on juba oma põhimõttelise nõusoleku andnud, seda ka mõningase toetuse osas. Töö teostab Ars Monumentaal OÜ Sauel, neil läheb selle jaoks aega kolm kuud. Kõige esimesena kogume toetajate abiga 4000 eurot, et saaksime alustuseks lasta valada vormid, ning seejärel on veidi aega koguda ülejäänud 16 000 eurot, mis on vajalik juba metallivalu ning viimistluse ja töö paigaldamise tarbeks.»

Tööle sobivat asupaika otsides on Inga Tomson ning Pille ja Ants Johanson mõelnud mõnele paigale ka Tartus ja Tallinnas, kuid Tõnis Mägiga läbi rääkides leidsid nad siiski, et parim koht on Peedul. Näiteks võiks kuju olla perroonil reisijana rongi ootamas.

«Kuna Peedul on elanud ka Astrid Reinla, kes kirjutas lasteraamatu kass Teofrastusest, soovime lisada Mägi skulptuuri kõrvale kassi kuju,» on kirjas pöördumises. «See oleks otseselt seotud ka paiknemisega perroonil – mõlemad asetseksid vana ootepaviljoni sissepääsu kõrval. Lasteraamatus Teofrastus vahepeal elaski selles paviljonis. Lisaks oleks tarvis paigaldada perrooni piirde külge nimesilt infoga töö kohta ning koos toetajate nimede/logodega.»