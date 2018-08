Enn Kunila kunstikogu näitus kogus tavatult palju vaatajaid

Täna on Tartu kunstimuuseumis viimast päeva avatud näitus «Traditsiooni sünd. Eesti kuldaja kunst Enn Kunila kollektsioonist», mis on toonud raeplatsi viltusesse majja tavatult palju külastajaid. Näituste koordinaatori Kristlyn Liieri andmeil on väljapanekut käinud vaatamas üle 6000 inimese.