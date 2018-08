Tartu ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm käis eelmise nädala palaval kolmapäeval termokaameraga pildistamas ülikoolilinna tänavaid. Pildistamine näitas, kui olulised on linnas haljastus ja asfaldist katmata pinnad: vähese haljastuse, madalaks niidetud muru ja kuuma ilma tõttu küündisid Tartu tänavate temperatuurid ligi 50 kraadini. Niitmata aladel ning puude ja põõsaste varjus oli teekatte temperatuur pea 10 kraadi madalam.

«Kui Tartus on 30 kraadi sooja ja teed on 50 kraadi, siis see ei ole elukõlblik ega nauditav linn,» tõdes Helm.