Päästjad rassivad keeruliste rabapõlengutega

«Raketi otsingualal on põleng, mille kustutamisega praegu tegeletakse. Pärast põlengu kustutamist saavad eksperdid asuda asitõendite otsingutele, et kinnitada või lükata ümber raketi võimalik maandumispaik,» ütles Aivo Vahemets kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast.

Kuna turbas on tulele vajalik hapnik, võib see hõõguda veel päevi, nädalaid ja isegi kuid, ütles Lõuna päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja Silver Konksi.

Jõgevamaal on päästjad rassinud juba üle nädala, esimese väljakutse Alam-Pedja looduskaitsealale said nad möödunud nädala teisipäeval, 31. juulil. Siis põles rabas 14 hektarit. Et kustutustööd olid rabas väga keerulised, sai esialgsel hinnangul tules kahjustada 60–80 hektarit turbapinnast ja metsa. Lõuna päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja Silver Konksi sõnul tuleks kahju täpseks hindamiseks kogu ala jalgsi läbi käia, aga seda veel niipea ette ei võeta.

Raskustest hoolimata said päästjad oma tööga hakkama, kuid Konksi märkis, et Alam-Pedja turbapõleng oli eriline. «Kuna turbas on tulele vajalik hapnik, võib see hõõguda veel päevi, nädalaid ja isegi kuid,» selgitas ta. See on ka põhjus, miks Lõuna päästekeskus Alam-Pedjalt voolikuid veel kokku ei keri ning jälgib põlenguala drooniga.