Eesti jalgpalliklubide võimalused lähimatel aastatel mõne Euroopa karikaga triumfeerimiseks on paraku imepisikesed. Kuid 15. augustil Tallinnas toimuva UEFA Superkarika finaali raames on ka meie jalgpallisõbrad saanud ihaldatud trofeega lähemalt tutvust teha - ning laupäeval on Meistrite liiga, Euroopa liiga ja Superkarika uhked võidukarikad kohal Tartus Tamme staadionil.