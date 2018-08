Video hävitaja kokpitist. Kuidas käib raketi väljatulistamine ja kas seda on võimalik teha kogemata?

Mati Meos näitas oma muuseumis seisvas Ameerika hävitaja F-4 Phantom, kuidas töötavad hävitaja relvaasüsteemid. Mehe arvates leidis teisipäevane intsident aset mingisuguse tehnilise rikke tagajärjel. «See, mis juhtus, on minu jaoks arusaamatu. See pidi olema tehniline viga,» märkis ta.

Eesti taevasse eksinud AMRAAM raketi näol on tegemist niinimetatud fire and forget (lase ja unusta) tüüpi raketiga. See tähendab seda, et kui rakett on lennukilt teele saadetud, jõuab see sihtmärgini juba radarite abil. Mati Meose sõnul ei ole pärast tulistamist enam võimalik raketi trajektoori korrigeerida.