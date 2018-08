Seda, et tegemist võis olla lennukilt lahti päästetud raketi ennasthävitava plahvatusega, hakkas Rosenthal mõtlema alles õhtul, kui oli sellekohasest intsidendist teleuudistest kuulnud. «Siis ma hakkasin meenutama ja naisega arutama… Võtsin telefoni ette ja vaatasin, mis kell see olla võis ja kõik klappis,» rääkis ta.

Rosenthali kirjelduse kohaselt oli ta kell 15.15 istunud autosse Annelinnas Mõisavahe tänaval. Kellaaega teab ta üpris täpselt seeläbi, et oli veidi enne seda helistanud sõbrale, kelle maja juurde Rahu tänavale ta suundus. «Mingi aja võttis sõitmine läbi linna ja mingi aja ma ootasin teda õues. Kui see kõik kokku panna, siis annabki enam-vähem klappiva kellaaja kokku.»

«Ka mina kuulsin seda oletatav raketipauku. Istusin lahtise akna all ja tegutsesin arvutis,» teatas Tartu Postimehe lugeja Linda. «Pauku kuuldes arvasin, et müristab ja avasin kohe lehe LightningMaps.org, et vaadata, kus äike liigub. Äikest Tartu ümber seal mõistagi ei olnud,» lisas ta. Lugeja sõnul oli see kell 15.46.