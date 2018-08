Oletatav ala Eesti kohal, kus kogemata lendu läinud rakett võis lennata. FOTO: Artur Kuus / Rannar Raba

Kapten Aivo Vahemets kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast nentis teisipäeva õhtul Tartu Postimehe usutlusele vastates, et praegu ei ole kellelgi aimu, kui kaugele võis lennata samal päeval Otepää kohal Hispaania hävitajalt kogemata välja lastud lahingrakett ja kas see võiks veel kusagil maapinnal ohtu kujutada. Küll aga kinnitas ta, et potentsiaalseks ohualaks võib nimetada sektorit, mis moodustub, kui vedada kaardile üks 100-kilomeetrine joon Otepääst põhja suunas ja teine sama pikk loode poole. Nimelt on AMRAAM-tüüpi raketi lennukauguseks kuni 100 kilomeetrit.

Vahemets rõhutas, et ta ei ole õhuturbe spetsialist, kuid avaldas olemasolevale infole tuginedes veendumust, et Eestis paiknevad radarid ei olnud võimelised nägema ega jäädvustama eksikombel lendu läinud raketi teekonda. Kella 21.30 paiku esitatud küsimusele, kas oleks võimalik lähiajal leida kaitseväe süsteemist inimene, kes oskaks sellekohastele küsimustele spetsialistina täpsemalt seletust anda, vastas Vahemets ebalevalt, et ilmselt on kellaaeg selleks juba liiga hiline.