Tartlased kasutavad magamiseks ja muukski mõnusaks kõiki võimalusi, ka põõsaid ja pingpongilaudu

Kesklinna tänavatel jauravad ööklubidest välja visatud viimased peolised, pargimurul vedelevad tühjad õllepurgid. On laupäeva, 4. augusti hommik, kell on viis ning elu Tartu südalinnas ei näita raugemise märke. «Kõige lõbusam elu käib laupäeva varahommikuti kõrtside ees,» tõdes päikesetõusu ajal koos kolleegidega kesklinna rookiv ASi Tänavapuhastus puhastusteenindaja Helle Suun. «Hommikustel koristustiirudel kohtun ikka erinevate inimestega, olgu nad siis põõsa all magavad joodikud või alles peolt tulnud noored,» ütles ta.