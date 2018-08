Luunja vald kavandab sadamasse tanklat

Viis-kuus aastat tagasi suleti Luunja vallas Kavastus väike tankla, kust Emajõel sõitvad paadi- ja kalamehed said osta kütust. Nüüd on kaldaäärsed tanklad vaid Tartus Karlova sadamas ja Piirissaarel. See tähendab, et kui on plaanis minna jõele, tuleb kütus kanistriga kaasa võtta. Nüüd paistab veel üks lootusekiir – Luunja vald tahab oma uude sadamasse rajada ka automaattankla.