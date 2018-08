Miks on lava just selline? ««Kremli ööbikutes» saab kokku mitu kihti: muusikatööstuse karm argipäev, staaride jumaldamine ja kangelaste kannatused. Selles mõttes on kunstnik Ott Kanguri loodud lavakujundus minu meelest väga tabav,» vastas lavastuse dramaturg Ivar Põllu.