Madridi Reali lähimineviku suurimad võidud jõuavad spordimuuseumisse

Spordimuuseumi juhi Siim Randoja sõnul tähistab näitus Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi ajaloo suurimat edukat rahvusvahelist koostööprojekti. «Alustasime kohe Meistrite liiga finaali järel tööd, et saada 15. augustil Tallinnas toimuva UEFA Superkarika mängu ajaks muuseumisse mõned Reali esemed otse klubi kodustaadionilt Santiago Bernabeult,» rääkis Randoja.

Praeguseks on erisaadetisena Eesti poole teele pandud umbes poolsada eset Madridi Reali selle sajandi võidukatest finaalidest. «Meistrite liiga, Hispaania meistriliiga ja FIFA 20. sajandi parima jalgpalliklubi trofeed on mõned näited, neile lisanduvad komplektid mängusärkide ja -pallidega, muuseas ka Cristiano Ronaldo ja Karim Benzema omadega,» kirjeldas Randoja. Näha saab ka klubi värskeimat, peagi alagava uue hooaja mänguvormi.

Seoses eriväljapanekuga on Eesti spordi- ja olümpiamuusuem 10.-23. augustini avatud iga päev (kaasa arvatud 20. augustil) kell 11-19.

«Püüame pakkuda selle lühikese ajaperioodi jooksul võimalikult paljudele võimalust näitusest osa saada, sest tegemist on tõepoolest erilise ja väärika, aga ka erakordselt lühikest perioodi vältava väljapanekuga,» selgitas Randoja.

Madridi Reali võib kahtlusteta nimetada maailma ajaloo edukaimaks jalgpalliklubiks, seda ilmestavad 13 võidetud Meistrite liiga tiitlit, 33 kohaliku La Liga võitu, 4 superkarikat, 4 FIFA klubide maailmameistri tiitlit ja hulk väiksemaid auhindu. Kõige krooniks on 1902. aastal loodud klubi saanud FIFA 20. sajandi edukaima jalgpalliklubi tiitli.

Reali väärtust hinnatakse 3,5 miljardi euro suuruseks ja klubi aastane käive on 675 miljonit eurot. Legendaarne jalgpalliklubi on esimene 100 miljoni fänniga bränd Facebookis ning seal mängivate jalgpallurite kombineeritud väärtus on enam kui 950 miljonit eurot.