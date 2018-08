Airis Meier: Tartu – kaunis, kuid kauge

Alustan sõitu Tartust Tallinna ja ümisen taas omaette irooniliselt: «Kaugeim linn on Eestis Tartu...» Rongiga saab Tartust Tallinna kahe tunniga, see on kiireim ekspressrong praegu sellel liinil. Võib valida ka rongi, mis laseb maastikku nautida ligi pool tundi enam ning läbib sama distantsi kahe tunni ja 32 minutiga. Bussisõidule kuluks kaks tundi ja 25 minutit (kui liiklus on sujuv).