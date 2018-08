Admiralide hordid noolivad koduaedades käärinud puuviljamahla

Et puuviljad said aias varem valmis ja on maha kukkunud, maiustasid liblikad agaralt õuna ja kirsi toormahlaga. «Admiralid lendasid valimatult mulle vastu nägu ja pead. Midagi on nendega sel aastal lahti,» rääkis Tartu Postimehe fotograaf Margus Ansu, kes oma koduaias Tartumaal Kambja vallas liblikaid pildistas.