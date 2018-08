Rohke valikuvõimalus meelitab üha rohkem noori Eestisse vahetusaastale

Aina sagedamaks muutuvad õpilasvahetused toovad ka tänavu uueks kooliaastaks Eestisse üle poolesaja vahetusõpilase nii Euroopast, Aasiast, Austraaliast, Ameerikast, Kanadast kui ka Ladina-Ameerikast. Organisatsioone, mille kaudu Eesti noored välismaale õppima lähevad, on hulgaliselt, kuid neid, kes ka õpilasi Eestisse vastu võtavad, on märksa vähem. Suurimaks niisuguseks on mittetulundusühing YFU Eesti, kes tänavu augustis tervitab Eestis 38 vahetusõpilast kõigist maailma nurkadest.