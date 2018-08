Galerii: toidukraami ja veinide mekile andis lisa kasemahl

Nad on pakkunud sellist jooki müüa aasta jagu päevi, õppinud ja katsetanud aga kolm aastat. «Eelmisel aastal olime samal festivalil ühe joogiga, seekord juba kuue joogiga, millel on kõigil erinev maitse,» ütles Komlev.

Kõik need on tehtud kasemahlast. Maitsestamiseks on lisatud näiteks tatraõie-, mustsõstra- ja piparmünditõmmist.