Uue plaadiga maha saanud Alen Veziko laulab-mängib Hansa hoovis

Alen Vezikol on kontserttuuril kaasas 5. juulil ilmunud CD «Nüüd on nii». Plaadil kõlavad lood, mis kuuluvad tema loomingu paremikku, ning kaks varem salvestamata ja avaldamata laulu. Kõik need on saanud uue, kontserdiliku kõla, milles ei ole liigseid heliefekte.