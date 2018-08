Leierkastid panevad linna helisema

Tänasest pühapäevani kestvatel rahvusvahelistel väntorelite suvepäevadel saab nii vanalinna tänavatel, Jaani kirikus kui ka veinifestivali pealavalt kuulda leierkastide romantilisi meloodiaid. Vänt­orelit nimetatakse ka leierkastiks ja tänavaoreliks, see on põhimõttelt väike mehaaniline kirikuorel, mis on ratastel ning mida saab tänaval mängida.