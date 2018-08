Täna vestles Aas lapse ema Svetlanaga, et ebameeldiv teema lahendada. «Oleme omavahel kõik selgeks rääkinud. Eks lapsevanem on ikka šokis, mina oleks ka, aga ta oli mõistev ja rahulik,» rääkis Aas. Sellest, kuidas 4-aastane laps aga välja unustati, ei soovinud Aas rääkida. «Ma hea meelega ei avalikustaks seda. Meile on oluline, et endale sai asi selgeks,» ütles Aas. «Oli mis oli, ma ei tahaks sel teemal enam filosofeerida ja arutleda,» lisas ta.

Aasa väitel oli eile lasteaias esimene tööpäev pärast suvist kollektiivpuhkust. Korraga oli kahe lasteaiaõpetaja hoole all väljas 11 last. Svetlana aga väidab, et seal eksimus tekkiski, lapsi oli tegelikult 12. «Kui lapsi esialgu enne väljaminekut kokku loeti, ei pandud kedagi ilmselt tähele,» ütles Svetlana ja selgitas, et sel põhjusel klappiski laste arv enne ja pärast õues mängimist.

Aas kinnitas, et lasteaia turvalisus vaadati üle. «Kuna meil on lasteaias praegu ka ehitajad, võisid nemad aiavärava haagi lahti unustada, samas võis seda ka mõni lapsevanem teha,» rääkis Aas. Tavaliselt on aiavärav haagis, et lapsed ei saaks õuealalt omapäi tänavale minna. «Saadan lapsevanematele kirja meeldetuletusega, et haak alati enda järel sulgeda,» ütles Aas. Kaks lasteaiaõpetajat, kes tol ajal lapsi valvasid, jäävad tööle edasi.