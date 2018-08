Kalapüügil kriips peal. Keskkonnaministeerium kehtestab Peipsil ajutise püügikeelu

Hapnikutase on Peipsi järves sel nädalal iga päevaga muutunud. Kui üleeile varahommikul oli hapnikutase veel normis, siis eile oli see 6–8 meetri sügavusel langenud alla kriitilise piiri. Just sama sügavale paigutavad kalurid püügimõrrad.

Tartu ülikooli Peipsi kalanduse töörühma juht Väino Vaino selgitas, et praegune kalade hukkumine Peipsis on tingitud peamiselt kahe faktori koosmõjust: hapnikutase vees on madal ning Peipsil käib praegu usin rääbisepüük, mille käigus surevad pisemad kalad mõrdades hapnikuvaegusesse.

Pärast tänahommikuste mõõtmistulemuste kättesaamist saatis Väino Vaino kohe kirja keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonda ja Peipsi kalanduspiirkonna arendajate kogu juhatuse esimehele Urmas Pirgile ettepanekuga mõrrapüük Peipsil ajutiselt lõpetada.

Urmas Pirk hakkas kohe pärast kirja kättesaamist Peipsi kaluritega läbi rääkima. «Ma proovin jõuda kaluritega kokkuleppele, selge on see, et praegune seis nõuab kalastuse piiramist,» sõnas Pirk täna keskpäeval.