Töötaja unustas 4-aastase lapse lasteaia hoovi, kust laps kõndis üksinda koju

«Mind nähes puhkes laps nutma ja kurtis, et teda jäeti õue, aga kõik teised läksid tuppa,» kirjeldas Svetlana olukorda. Ta lisas, et kodusolemine pole Svetlana puhul tavaline, seega oli õnnelik juhus, et ta just tol päeval sai töölt kodus olla.

Svetlana rääkis, et ta ei ela küll lasteaiast kaugel ja õnneks oskas laps ise koju tulla, kuid selleks tuleb ületada tiheda liiklusega sõidutee. «Vedas, et sel teekonnal lapsega midagi ei juhtunud,» märkis Svetlana. Lapsel õnnestus ka lukustatud trepikotta pääseda, vajutades nuppu. Svetlana spekuleeris, et ehk avas mõne teise korteri elanik lapsele ukse.

Segased asjaolud

Kuigi Svetlana käis kohe ka lasteaias selgitust nõudmas, pole ta väga selget vastust siiani saanud, kuidas sai 4-aastane jääda üksipäi õue ning kuidas ta tütar üldse lasteaia hoovist tänavale pääses. «Lasteaiast öeldi, et nad loevad enne õue minekut ja tuppa tulekut lapsed üle, ometi oli ju üks puudu,» lisas Svetlana. Ta nentis, et kui olukord oleks juhtunud mõne lapsega, kes elab kaugemal, poleks lugu nii õnnelikult lõppenud.