Lauljataride trio La La Ladies pööras kontserdiäpardused komöödiaks

Viis aastat tegutsenud ning umbes 330 kontserti kodu- ja välismaal andnud ansamblis laulavad ja tantsivad Kethi Uibomägi, Diana Varik ja Inga Tislar. Ühel hetkel otsustasid nad, et esinemistel läbi elatud eredaimad äpardused, kohtumised kummaliste tüüpidega ja naljakad olukorrad saab kokku liita lõbusaks lavastuseks.

Lavastaja Ain Mäeots näitab proovis, kuidas mõjuks stseen naljakamalt. FOTO: Kristjan Teedema

«Kethi, kellega oleme töiselt varem kokku puutunud, küsis minult, kas ma tahaksin teha nende endi kogemustest tüdrukutebändi lugu,» ütles lavastaja Ain Mäeots. «Alguses mõtlesin, et miks mina ja tüdrukutebänd, aga siis tuli mõte, et kas üldse kunagi on sellist asja tehtud. Teiseks – tüdrukud on parimas mõttes artistlikku jõudu täis, tegemist ei ole mingite mõttetute bimbodega.»

Laulud väikese kiiksuga

Lavastaja sõnul ei ole «La La Wonderland» kontsert, selles on küll laule, aga need on esitatud väikese kiiksuga. «See on stand-up-komöödia,» lisas Mäeots. «Kõik lood, mis nad laval räägivad, on päriselt juhtunud, olgugi et vint on peale keeratud.»

Kethi Uibomägi rääkis, et nad jätavad kõige hullemad tegelased ja olukorrad vaatajate ette toomata. «On olnud esinemisi nii parvesaunas kui ka lume peal kingades ja minikleidis miinus kümne kraadiga,» ütles ta.

Mihkel Seeder on kirjutanud valmis teksti struktuuri, mille on seejärel täitnud sisuga Ain Mäeots koos trupiga. Tekst peab lavalt tulema lavastaja sõnul spontaanselt ja ehedalt. «Kui publikul on tunne, et kantakse ette päheõpitud teksti, on kõik läbi. Ainuke indikaator on see, kas publik tuleb kaasa või ei tule,» lisas ta.

Lauljatarid rääkisid, et on Hansa hoovi teatrilaval uues rollis. «La La Wonderlandis» ei anna nad kontserti, vaid etendust ning mängivad põhiliselt iseennast, aga on ka hetki, kui nad mängivad kedagi teist, näiteks Tanja Mihhailovat.

Enesekindlus kasvab

Millised on lauljataride lavalised kogemused? «Neil on ikkagi viis aastat publikukogemust, nad on tulest, veest ja vasktorudest läbi käinud,» ütles Ain Mäeots. «Neid naljalt millegagi ei ehmata.»

Kethi Uibomägi on Vanemuises mänginud «Lotte» muusikalis doktor Avet ja Gurmeeteatris asendanud eelmisel hooajal Nele-Liis Vaiksood.

Inga Tislar teeb näitlejana debüüdi. «Enesekindlus on kasvanud iga prooviga,» lisas ta.

Diana Varik ei ole samuti varem laval olnud teksti andva näitlejana, aga see-eest algab tal eeloleval sügisel telesaatesarja «Su nägu kõlab tuttavalt» seitsmes hooaeg. Ta on algusest peale osalenud selles tantsijana ja saanud nõnda ka erinevaid rolle etendada.

Näitlejad Mart Toome ja/või Kalle Sepp kehastavad «La La Wonderlandis» produtsente, mänedžere, helimehi ja mitmesuguseid teisi tüüpe, kes tiirlevad ümber kaunitaride trio.

Kuidas lauljad näitlejana hakkama saavad? «Nad saavad väga hästi hakkama,» ütles Kalle Sepp. «Nad on teravad, õpivad kiiresti ja on väga töökad. Ja mis kõige tähtsam – kõik on päris: tüdrukud laulavad päriselt ja tantsivad päriselt, nad on päriselt ka ilusad ja kõik need situatsioonid on päriselt ka juhtunud.»

Kuidas segab proovide tegemist põrgupalavus? «Patt oleks kurta,» ütles lavastaja Ain Mäeots. «Päeviti tegime mitu nädalat proove Vanemuise lahkel loal teatris. Hansa hoovis algasid proovid 30. juulil.»