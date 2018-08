Tammelinna kodukohvikute päeval saab nautida piruka kõrvale haikusid ja pillimängu

Kodukohvikute päeval pakutakse põlvest põlve edasi antud retseptide järgi valmistatud roogi, on ka uudset lähemist. Lisaks pakuvad paljud kohvikud ka muid põnevaid lisaväärtusi või põhjuseid just nende kohvikutesse sisseastumiseks, olgu selleks siis haikude kuulamine või pillimängu nautimine. On kohvikuid kus on avatud maaligalerii, mis on just selleks päevaks üles pandud ja on kohvik, kus saab õppida ellujäämist. Mõned kohvikud annetavad oma tulu heategevuseks, näiteks osa teenitud tulust läheb vähiravifondile «Kingitud elu» ning TÜ Kliinikumi onkoloogia osakonna laste loovteraapiliste vahendite soetamiseks.