Ihaste elanikud linnajuhtidele: lõpetage meie rohealade kallal vägivallatsemine

Linnapea Urmas Klaasi vastus Ihaste elanike kirjale

Linnapea Urmas Klaas. FOTO: Margus Ansu

Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a kinnistule oli elamuala kavandatud juba 2005. aastal kehtestatud Tartu linna üldplaneeringuga ning elamumaa on see ka linna praegu kehtivas üldplaneeringus, mis kehtestati vähem kui aasta tagasi, eelmise aasta sügisel. Mõlema üldplaneeringu koostamise käigus korraldati rohkelt avalikke väljapanekuid ja piirkondlikke arutelusid, milles ka Ihaste elanikud, sealhulgas Ihaste selts, aktiivselt osalesid. Kõne all oleva ala kohta ei esitatud ühtegi ettepanekut ega vastuväidet.

Krundid Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a on eravalduses. Linn on saavutanud omanikuga kokkuleppe, et 60 protsenti kinnistust jääb hoonestamata pargialaks. Seega on kruntide omanik loovutanud avalike huvide tarbeks üle poole endale kuuluvast maast.

Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3a detailplaneeringu algatas Tartu linnavolikogu 2004. aastal ja juba algatamise otsuses on kirjas, et alast on lubatud hoonestada ligi 40 protsenti. Seega on planeeringut menetletud 14 aastat ning selle koostamise käigus on tehtud tihedat koostööd nii otseste naabrite kui ka teiste asjast huvitatutega. Üksikasjaliselt on läbi töötatud maa-ala pinnase- ja sademeveelahendus – just selleks, et piirkonna elanike olud paraneks, mitte ei halveneks.

Kindlasti on linnahaljastus ülioluline ja seetõttu on ka selles planeeringus avalikuks kasutuseks määratud nii puhkeväärtuslikku kui loodushoiuväärtuslikku haljasala. Lisaks on ka elamukruntidel piiritletud alad, kus tuleb säilitada kõrghaljastus. Arendaja on võtnud endale kohustuseks avaliku mänguväljaku ehitamise, mida piirkonna elanikud on soovinud.

2004. aastal, mil detailplaneering algatati, tehti toonase planeerimisseaduse alusel ka keskkonnamõju hindamine. Samuti on planeeringu koostamise käigus palju kordi suheldud keskkonnaametiga, mis andis eelmise aasta septembri lõpus praegusele lahendusele tingimusteta kooskõlastuse.

Kehtiva üldplaneeringuga on Ihastesse kavandatud kooli maa Pallase ja Näsiniine tänava vahelisele alale ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste maa Tartu tammiku tagusele alale. Linnalisust ja mitmekesisust toovad Ihastesse kindlasti ka Lammi tänava äärde kavandatavad äri- ja teenindusettevõtete ning väikeettevõtluse maad ning kultuuri- ja spordiasutuste maa kasutuselevõtt taga-Annelinnas. Ihastes säilivad haljasalad ja parkmetsad on samuti üldplaneeringus ette nähtud.

Ihaste linnaosa areneb koos Tartuga. Mõistagi võtab aga veel hiljuti aianduskooperatiividena toiminud ning suures osas avalikkusele suletud ala linnalikuks muutumine aega.