Marjuline tühja korviga ei jää, aga seenele ei tasu küll kedagi saata

Kuum suvi on suvitajatele meelepärane, kuid talunikele valmistab põud suurt peavalu. Esmaspäeval Kambja vallas Marjamaa talus taluperemehe Tõnu Oksaga ringi jalutades tõdes ta, et tänavune suvi on olnud äärmiselt kuiv ja raske. Külmutatud aia- ja metsasaadustega tegelev talu on hädas ka seentega, sest kukeseeni metsast ei leia. Vähemalt on soe suvi pannud mustikad küll kasvama, aga veepuuduse tõttu on marjad väiksed.