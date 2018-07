Annelinnas peatunud Tivoli tekitab kohalikes meelehärmi

Tartu Postimehele kirjutanud lugeja tõdes, et palava ilma tõttu hoiab ta aknaid lahti, kuid Tivolist kostuv lärm ei lase pärast tööd puhata. Tivoli on seal olnud 27. juulist ning jääb 5. augustini. Igal õhtul tõmmatakse Tivolil otsad kokku kell 21.

Tivoli Tuuri korraldaja Lauri Viikna nentis, et mujale ei õnnestunud neil Tivolit üles sättida, kui Anne kanali lähistele. «Kui Tivoli oli laululaval, ei meeldinud see supilinlastele. Lisaks olen teinud linnale juba ammu ettepaneku ehitada üks suur kommunikatsioonidega plats, nagu on Rootsis igas üle 5000 elanikuga asulas. Seal korraldatakse nii tivolit, tsirkust ja laatasid, talvel tehakse sinna ka liuväli,» rääkis Viikna.