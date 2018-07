Jõgevamaal juhtus alkoholi ja tähelepanematuse tõttu mootorratturitega mitu õnnetust

Nii pidas eile, 29. juuli ennelõunal politsei Jõgeva vallas Mooritsa külas kontrollimiseks kinni mootorrattal Suzuki sõitnud mehe, kes oli alkoholi tarvitanud. Ta kõrvaldati juhtimiselt ning alustati menetlust.

Mõned tunnid hiljem, 29. juuli päeval teatati häirekeskusele avariist Põltsamaa vallas, kus esialgsetel andmetel liikus pikki Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed mootorratas kahe inimesega, kui neile keeras kõrvalteelt ette anna teed märki eiranud kaine BMW juht-

Ta oli autos üksinda ja väidetavasti ei märganud peateel liikunud mootorratast. Autojuhi tervislik seisund vaadati üle sündmuskohal, haiglaravi ta ei vajanud. Küll vajasid meedikute abi kaks mootorrattal sõitnut, kes viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse. Juhtumi uurimiseks alustati väärteomenetlust.

BMW ja mootorratta avariipaigal oli kannatanut abistamas juhuslikud möödujad, kes panid ilmselt ohuala tähistamiseks teele välja ka ohukolmnurga, ent unustasid selle sündmuskohale. See ohukolmnurk ootab oma omanikku politseis.

Pärast seda, 29. juuli õhtul teatati politseile, et Põltsamaa vallas vingerdab mootorrattur teel, vehib jalgadega ja käitub igal moel väga ebaadekvaatselt. Patrullid suundusid kirjeldatud sõidukit otsima, kuid veel enne kohale jõudmist teatati, et sama motomees sattus juba avariisse. Juht kaotas mootorratta üle juhitavuse ja kukkus vastassuunda sõiduteele pikali. Kiirabi andis talle kohapeal esmaabi. Politsei selgitas, et 53-aastane juht oli alkoholijoobes, ta viidi esialgu kainenema ning paralleelselt alustati kriminaalmenetlust.

«Ühelt poolt räägime taas sellest, et ristmikele sõites tuleb jagada tähelepanu mitte üksnes lähenevatele sõiduautodele, vaid ka palju väiksematele objektidele nagu seda on näiteks mootorratturid ja jalgratturid. Kiire pilk paremale ja vasakule ei pruugi olla piisav, et väiksemaid liiklejaid aegsasti märgata,» rääkis Lõuna prefektuuri liiklusgrupi välijuht Vallo Tõnuvere.

Teisalt toonitas ta, et õnnetuste vältimiseks tuleb ka ratturitel endil enam pingutada. «Kaine pea ja ohutu sõidukiirus on elementaarsed. Ühe või teise puudumisel avariisse sattudes tuleks juhil pikemalt peeglisse vaadata ning enda ja teiste ohutuse tagamiseks pigemini bussiliikluse kasuks otsustada. Paslik on siinkohal märkida, et liiklusreeglid kehtivad kõikidele sõidukijuhtidele, kaasa arvatud mootorratturitele,» sõnas politsei välijuht.