Maaelukomisjon otsis koos põllumeestega põuakahjudele lahendust

«Tulu, mida põllumehed pärast viljalõikust saada lootsid, ei tule. Praegu peame me valitsusega läbirääkimisi, et leida Maaelu Edendamise Sihtasutusele 20 miljonit lisaraha, mida loodame põllumeestele laenudena välja anda,» ütles maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk. Koka sõnul tuleks kaaluda ka PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet-toim) toetuste varasemat väljamaksmist ja üle vaadata ka nende toetuste nõuded. Praegu makstakse põllumeestele otsetoetusi ja siseriiklike üleminekutoetusi ükskord aastas detsembris.

«Arutada ja üle vaadata tuleks ka need piirangud, mis on kirjas veeseaduses. Paljud põllumehed on valmis veekogudest vett võtma ja kastma, aga praeguse veetaseme puhul pole seda lubatud teha,» ütles Kokk.