Maantee äärde kerkis «põllusünnituse» plakat

Valga Sünnitusosakonna Kaitseks liikumise algataja Tanel Valk ütles, et nende liikumine pole otseselt sildiga seotud. «Küll aga on kindlasti selle püstitanud keegi meie toetajatest,» kinnitas Valk. Ta lisas, et liikumisel pole veel teada, kes sildi püsitamise taga täpsemalt on.