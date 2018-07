Laia valikut aiakaupa pakkuv Liidia Richter (63) rendib turuhoones veidi suuremat müügipinda kui väiksemad kauplejad ning peab selle eest maksma ligi 800 eurot kuus. «Elame siin praegu vanast rasvast selle lootusega, et ehk läheb paremaks,» ütles Richter. Ta tunnistas, et praegu töötab tema Põlva vallas tegutsev ettevõte OÜ Moromõisa kahjumiga. «Kaua see asi ei saa kesta, kui nii jääbki,» märkis Richter.