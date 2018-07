Jäätisevabrikutes käib tootmine mühinal

Jäätisevabriku Premia juhatuse esimees Aivar Aus märkis, et praegu läheb jäätist tootvatel ettevõtetel isegi liiga hästi ja nii head hooaega ta isegi ei mäleta.

«Juba mais käis meeletu tootmine. Võrreldes eelmise aastaga tegime 40 protsenti rohkem jäätiseid,» märkis Aus. Ta lisas, et suure tõenäosusega toodetakse tänavu kuni 35 protsenti rohkem jäätiseid kui mullu.

Aus kinnitas, et Eestiga sarnane olukord on ka Lätis ja Leedus, kus jäätise tootmine käib mühinal. «Kunagi varem pole me nii palju jäätiseid tootnud ega müünud,» rõõmustas ta.