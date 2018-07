Riigi ilmateenistuse andmetel tuli Tartumaal vihma viimati nädal tagasi, 20. juulil, sademete hulk oli 8,3 mm. Tartumaal on sel kuul sadanud 19,7 mm, mida on pea neli korda alla normi (72 mm). Jõgevamaal sadas viimati samuti läinud reedel, sademete hulk oli 4,6 mm. Juulis on selles maakonnas sadanud kokku 14,7 mm, mida on ligi viis korda normist (76 mm) vähem.