Lauale on asetatud graafilised lehed, mida huvilised saavad, valged kindad käes, lähemalt uurida.

Tartu kunstimaja väikeses saalis on Maret Olveti isikunäitus, mis annab ülevaate kunstniku viimase aja graafikaloomingust, koosneb mitmest sarjast ning on pühendatud Eesti Vabariigi sajandale aastapäevale. Põhirõhk on kahe viimase aasta trükiseeriatel «Eesti asi».