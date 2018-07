Veel kolm Tartu hruštšovkat saavad nutika linnaosa projekti raames rekonstrueerimistoetust

Projekti koordinaator abilinnapea Raimond Tamm ütles, et lisaks senisele kuuele toetuse saajale on veel kümmekond sihtrühma ühistut jõudnud rekonstrueerimiseks valmistumisega nii kaugele, et lähikuudel on võimalik toetusotsused ära teha ning ühistud saavad ehitust alustada. «Esimestes nutika linnaosa projekti raames rekonstrueeritavates korterelamutes lõpevad ehitustööd käesoleva aasta sügisel,» lisas ta.