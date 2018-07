Jaan Tõnissoni majas müüakse kahetoalist korterit

43,3-ruutmeetrise kahetoalise korteri eest küsitakse 76 250 eurot.

Hoone vundament on maakividest ja keraamilistest tellistest. Esimese ja teise korruse seinad on püstpalkidest, välisviimistlusel on kasutatud krohvi. Katusekonstruktsioonid on puidust, katusekatteks valtsplekk. Vahelaed on puidust.

Esimese korruse põrandad on valatud raudbetoonist, millele on ehitatatud puitpõrand ja katteks on paigaldatud laudparkett. Katus on kaetud käsitsi valtsitud tsinkplekk-kattega.