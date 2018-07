Vanalt plaanilt hakkas silma Tartu piirikivi

Ajaloolasena on suisa mõnus ennast unustada digiteeritud arhiivimaterjalidesse. Eriti põnevad on vanad linnaplaanid. Teinekord on vaja täpsustada selle või teise hoone asukohta või rajamise aega ning siis vaatad arvutist aina edasi ja edasi. Klõps, ja järgmine plaan. Saad suurendada, lugeda tekste, värvidki on paigas.