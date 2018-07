Kambja vallajuhid murravad minister Mäggile antud lubadust

Valla nime teema kütab kohalike kirgi. Haldusreformi käigus sundliidetud Kambja ja Ülenurme valla nimeks sai Kambja, sest see on endine kihelkonnanimi ja kannab edasi ajaloolist väärtust. Kambja nime peab põhjendatumaks ka kohanimenõukogu, sest see lähtub ajaloolisest maa-ala märkivast kohanimest. Ülenurme on aga valla suurim alevik ning ligi kolmveerand valla rahvastikust elab endises Ülenurme vallas.