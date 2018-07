Triatloni puudulik teavitustöö ajas tartlased marru

Suhtlusvõrgustikus Facebook on pühapäevast saadik käinud elav arutelu Euroopa triatlonimeistrivõistluste liiklusmuudatuste üle. Arvamusi on väljendatud ka pehmelt öeldes trükimusta mittekannatavas keeles. Supilinna Facebooki grupis on algatatud kaks põhilist teemat: ebaõnnestunud teavitus ja ürituse vajadus.