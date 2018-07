Tähtvere vanasse mõisalauta kõrtsi kavandavad õlleentusiastid kutsuvad neljapäeval külla

Kreutzwaldi tänavalt Tuglase tänavale pöörates jääb vasakut kätt üsna väsinud moega kivimüür. Ilmselt ei tea paljud tartlased, et selle müüri taga asub vana laudahoone, kus ammunud Wulffide aadlipere veised ning hirnunud Tartu ratsaspordibaasi hobused. Nüüd on viis meest võtnud nõuks, et rajavad ligi kolmkümmend aastat tühjana seisnud lauta kõrtsi ja pruulikoja.