Möödunud nädalavahetusel Tartus peetud Euroopa meistrivõistlused triatlonis ja koos sellega aset leidnud triatlonifestival kujunesid tõeliseks spordipeoks neile, kellele see ala on südamelähedane. Eestlaste parim naistriatleet Kaidi Kivioja sai eliidi ehk proffide võistlustel triatloni sprindis pronksmedali, mis on talle seni parim koht tiitlivõistlustel.