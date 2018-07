Külli Must pakub maitsmiseks rabarberi vahuveini angervaksa ja maasikaga, mis kannab nime «Preilna suveunistus».

Neliteist aastat Alatskivi lossis vägesid juhatanud ning sellele Peipsiveere pärlile uue hingamise andnud Külli Must otsustas mullu ameti maha panna. Endine lossiproua ei jäänud aga niisama istuma, vaid otsustas kätt proovida ettevõtluses, et endale ja teistele tõestada: ka maal on võimalik töötada ja ära elada.