Riigikogu liige Jüri Adams: Maarja kirikut ei tohi jätta praegusesse seisukorda

Te lõite juuni alguses riigikogus Maarja kiriku taastamise toetusrühma. Kes sinna kuuluvad ning miks seda vaja on?

Imelik, et keegi seda toetusrühma varem polnud asutanud. Toetusrühma eesotsas olen mina ja Toomas Jürgenstein. Veel kuuluvad sinna Krista Aru, Maire Aunaste, Andres Herkel, Külliki Kübarsepp, Helmen Kütt, Enn Meri, Heljo Pikhof ja Hardi Volmer ning viimasena liitus Aadu Must. Arvan, et sinna lisandub veel liikmeid. Loodan, et varem või hiljem ühinevad kõik Tartust valitud või Tartuga seotud rahvaesindajad.