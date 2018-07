Peipsi järvel päästeti kolm uppumisohus meest

Loetud minutid

Päästevesti tasub kanda

«Antud päästejuhtum annab kinnitust, et kuigi seadus päästevesti kandmist ei nõua, on selle kandmine rangelt soovitatav. Hätta sattudes möödub aeg väga kiirelt ning sellistes tingimustes olnuks päästevestita ellujäämisvõimalus sisuliselt olematu,» nentis Suomalainen.

Piirivalvurid registreerivad igapäevaselt kõik alused ja seltskonnad, kes piiriveekogule lähevad. «Õhtuti kontrollime täiendavalt üle, kas kõik on ikka turvaliselt kaldas. Et see vahejuhtum leidis aset keskpäeva paiku, võinuks nad väga palju pikemaks ajaks järvele hulpima jääda. See oli elupäästev telefonikõne,» ütles Suomalainen.