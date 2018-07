Naine sai Zeppelini keskuses eskalaatoril kukkudes viga, turvatöötaja ei pidanud vajalikuks treppe seisma lülitada

Nädala alguses läks Ele-Mall Kornis koos abikaasaga Zeppelini kaubamajja ostlema. Kornis astus eskalaatorile, et sellega üles sõita, kuid kukkus. Et ta abikaasa oli juba eskalaatoriga üles jõudnud, hakkas abikaasa otsima nuppu, et trepid seisma panna, kuid ta leidnud seda. Kornis jäi enda sõnul eskalaatori lõpus masina vahele ning seetõttu said viga ta käsi ja pea. «Kui mõni laps peaks seal kukkuma ja sarnaselt masina vahele jääma, võib ta ikka väga tõsiselt haiget saada,» selgitas Kornis enda pahameelt.

«Õnneks üks mees, kes mu taga sõitis, aitas mind trepi vahelt välja tõmmata,» lausus Kornis, kes viidi Zeppelinist kiirabiga Tartu ülikooli kliinikumi. Kornise käest ja peast jooksis palju verd, pähe tuli teha ka paar õmblust. Kornis ja ta abikaasa olid väga nördinud, et eskalaatorit ei vajutanud kinni ka turvatöötaja, kes olukorda tunnistas ning Kornise trepi lõpus pingile istuma aitas.

Zeppelini kaubanduskeskuse juhataja Mareh Kalda ütles, et neil on siiralt kahju, et proua kukkus ja viga sai. «Keskuse töötajad kutsusid prouale kiirabi, kuna ta oli oma kätt ja pead kukkudes vigastanud,» selgitas Kalda. Turvatöötaja ei vajutanud aga eskalaatorit nupust kinni, kuna eskalaator on lühike ja töötaja hinnangul sai ta selliselt Kornise kiiremini vastu võtta ning pingile aidata. Just eskalaatori lõpus Kornis aga käele ja peale viga tegigi.

Kalda kinnitas, et eskalaatoril on punased nupud, mis eskalaatori seiskavad. Nuppudele pääsevad ligi ka ostlejad.