Tartu patrullpolitseinik sai uueks teenistuskoeraks nutika 1,5-aastase Jerry

Lõuna prefektuur on lisanud, et politseikoer Jerry sarnaneb paljuski oma iseloomult multifilmist «Tom & Jerry» kuulsaks saanud hiirega, kes kassi aina üle kavaldab. «Politseikoer Jerry on väle ja nutikas ning küllap hakkab see käpapatrull suuremaks saades kurjategijad samamoodi üle kavaldama,» kirjeldab Lõuna prefektuur koera.